(Кураева) Екатерина Егорова
женский, родилась 15.11.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.03.1866, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКураев Егор Степанов1841 г.р.
МатьКураева Акулина Семёнова1842 г.р.
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Рождение
15.11.1863
Отец: Кураев Егор Степанов
Мать: Кураева Акулина Семёнова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.03.1866
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область