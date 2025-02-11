(Кураева) Екатерина Егорова 15.11.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кураева) Екатерина Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.11.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.03.1866, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кураев Егор Степанов1841 г.р.
Мать
Кураева Акулина Семёнова1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1863

Отец: Кураев Егор Степанов

Мать: Кураева Акулина Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.03.1866
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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