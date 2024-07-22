Зоузолков Михаил ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоузолков Михаил ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1978

Жена: Зоузолкова Екатерина Викторовна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1978

Сын: Зоузолков Максим Михайлович

Мать ребёнка: Зоузолкова Екатерина Викторовна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1988

Дочь: Зоузолкова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Зоузолкова Екатерина Викторовна

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