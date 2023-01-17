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Спиридонова Кристина Дмитриевна
Спиридонова Кристина Дмитриевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
14.07.1993
Пол
Женский
Отец
Спиридонов Дмитрий Олегович
1973 г.р.
Мать
Сумская Екатерина Константиновна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1993
Отец:
Спиридонов Дмитрий Олегович
Мать:
Сумская Екатерина Константиновна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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