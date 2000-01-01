Любина Крейна Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1915
Отец ребёнка: Любин Шмуил Залманович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Любин Хаим Шмуилович
Отец ребёнка: Любин Шмуил Залманович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Любин Шмуил Залманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953
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