Любина Крейна Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любина Крейна Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1915

Сын: Любин Герша Шмуилович

Отец ребёнка: Любин Шмуил Залманович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Любин Хаим Шмуилович

Отец ребёнка: Любин Шмуил Залманович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Любин Израиль Шмуилович

Отец ребёнка: Любин Шмуил Залманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любин Шмуил Залманович

Смерть
1953
https://mitzvatemet.com/ru/burial62239
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