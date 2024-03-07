Денисов Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1953

Дочь: Таирова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Денисова Нина Федоровна

Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Нина Федоровна

Поляново, Семлевский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Сыктывкар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище
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