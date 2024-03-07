Денисов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1953
Дочь: Таирова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Денисова Нина Федоровна
Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Нина Федоровна
Поляново, Семлевский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Сыктывкар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище