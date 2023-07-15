Чеховская (Коваленкова) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чеховский Василий Флорович
Отец ребёнка: Чеховский Флор Павлович
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно