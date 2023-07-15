Чеховская (Коваленкова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская (Коваленкова) Ирина Петровна

Место рождения

Булгаковка, Толпинская волость, Рыльский уезд

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Булгаковка, Толпинская волость, Рыльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеховский Флор Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чеховский Василий Флорович

Отец ребёнка: Чеховский Флор Павлович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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