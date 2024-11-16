Кобелев Федор Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Кобелев Осип Семенович
Мать: Кобелева Арина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1704
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Кобелев Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Кобелева Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Кобелева Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: (Кобелева) Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Кобелева Акулина Григорьевна
Смерть
1765