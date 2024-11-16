Кобелев Федор Осипович Около 1684 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелев Федор Осипович

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Кобелев Осип Семенович

Мать: Кобелева Арина Петровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1704

Жена: Кобелева Акулина Григорьевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Кобелев Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Кобелева Акулина Григорьевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Кобелев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Кобелева Акулина Григорьевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: (Кобелева) Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Кобелева Акулина Григорьевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1765

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