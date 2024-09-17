Напыльникова (Скалина) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1913
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1913 год | 3
Рождение ребёнка
1914
Сын: Напыльников Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ларионов Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно