Напыльникова (Скалина) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напыльникова (Скалина) Пелагея Александровна

Место рождения

Белое, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1913

Муж: Ларионов Алексей Васильевич

Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1913 год | 3
Рождение ребёнка
1914

Сын: Напыльников Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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