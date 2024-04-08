Бутова Каптталина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутова Каптталина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутов Вениамин Максимович

Отец ребёнка: Бутов Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутов Николай Максимович

Отец ребёнка: Бутов Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутов Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутов Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

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