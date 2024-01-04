Скажутина -- Дарья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скажутина -- Дарья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скажутин Феоктист Кузьмич

Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Скажутин Михаил Феоктистович

Отец ребёнка: Скажутин Феоктист Кузьмич

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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