Скажутина -- Дарья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1875
Сын: Скажутин Михаил Феоктистович
Отец ребёнка: Скажутин Феоктист Кузьмич
Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно