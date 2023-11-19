Березнева Тибирькова Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березнева Тибирькова Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березнев Александр Феоктистович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.02.1925

Сын: Березнев Федор Феоктистович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.03.1928

Дочь: Плотникова (Березнева) Евдокия Феоктистовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1931

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