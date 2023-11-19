Березнева Тибирькова Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березнев Александр Феоктистович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1925
Сын: Березнев Федор Феоктистович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1928
Дочь: Плотникова (Березнева) Евдокия Феоктистовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности