Бессараб Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1941
Дочь: Данник Нина Максимовна
Мать ребёнка: Шитикова Прасковья Трофимовна
Ярково, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Место регистрации: Верх-Ирменский Ордынского района ЗАГС - 19 августа 1959 года.
Смерть
Неизвестно