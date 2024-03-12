Бессараб Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессараб Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1941

Дочь: Данник Нина Максимовна

Мать ребёнка: Шитикова Прасковья Трофимовна

Ярково, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Место регистрации: Верх-Ирменский Ордынского района ЗАГС - 19 августа 1959 года.
Смерть
Неизвестно
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