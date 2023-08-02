Мосейчук Степан Иосифов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Моисейчук) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Моисейчук (Мосейчук) Евдокия Евфимова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мосейчук Никифор Степанович
Мать ребёнка: Моисейчук (Мосейчук) Евдокия Евфимова
Смерть
Неизвестно