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Мосейчук Степан Иосифов

Место рождения

Тайки, Житомирська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Моисейчук) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Моисейчук (Мосейчук) Евдокия Евфимова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мосейчук Никифор Степанович

Мать ребёнка: Моисейчук (Мосейчук) Евдокия Евфимова

Тайки, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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