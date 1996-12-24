Шипошин Николай Степанович
Место рожденияСтавропольский край, Курской район. село Привольное
Дата рождения25.11.1927
Дата смерти24.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927
Отец: Шипоша Степан Евтеевич
Ставропольский край, Курской район. село Привольное
Рождение ребёнка
13.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипошина Нина Ивановна
Курская, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
13.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипошина Нина Ивановна
Курская, Ставропольский край, Россия
Смерть
24.12.1996
Росси, г.Москва
Похороны
Неизвестно
Сергиев Пасад