Шипошин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипошин Николай Степанович

Место рождения

Ставропольский край, Курской район. село Привольное

Дата рождения

25.11.1927

Дата смерти

24.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927

Отец: Шипоша Степан Евтеевич

Мать: Шипошина Наталия Архиповна

Ставропольский край, Курской район. село Привольное
Рождение ребёнка
13.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипошина Нина Ивановна

Курская, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
13.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипошина Нина Ивановна

Курская, Ставропольский край, Россия
Смерть
24.12.1996
Росси, г.Москва
Похороны
Неизвестно
Сергиев Пасад
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