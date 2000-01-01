Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Родион

Мать: не указана

Смерть
1750
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