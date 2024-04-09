(1Я Жена) Лукерия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(1Я Жена) Лукерия Ефимова

(1Я Жена) Лукерия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптырев Константин Алексеев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Каптырева) Мавра Константинова

Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Каптырев Петр Константинов

Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Песегова (Каптырева) Екатерина Константинова

Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Каптырева) Сиклитикия Константинова

Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.