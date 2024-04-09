(1Я Жена) Лукерия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Каптырева) Мавра Константинова
Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Каптырев Петр Константинов
Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Песегова (Каптырева) Екатерина Константинова
Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Каптырева) Сиклитикия Константинова
Отец ребёнка: Каптырев Константин Алексеев
Смерть
Неизвестно