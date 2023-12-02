Владимирова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова Евдокия Ивановна

Владимирова Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

12.09.1866

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1855

Муж: Владимиров Владимир Емельянович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.06.1861

Дочь: Портнова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Владимиров Владимир Емельянович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1862

Сын: Владимиров Николай Владимирович

Отец ребёнка: Владимиров Владимир Емельянович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.10.1865

Сын: Владимиров Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Владимиров Владимир Емельянович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.09.1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close