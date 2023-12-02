Владимирова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти12.09.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1855
Рождение ребёнка
20.06.1861
Дочь: Портнова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Владимиров Владимир Емельянович
Рождение ребёнка
17.10.1862
Сын: Владимиров Николай Владимирович
Отец ребёнка: Владимиров Владимир Емельянович
Рождение ребёнка
31.10.1865
Сын: Владимиров Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Владимиров Владимир Емельянович
Смерть
12.09.1866