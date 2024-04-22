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Владимиров Владимир Емельянович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.03.1833

Дата смерти

28.12.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.01.1855

Жена: Владимирова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.06.1861

Дочь: Портнова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Владимирова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1862

Сын: Владимиров Николай Владимирович

Мать ребёнка: Владимирова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.10.1865

Сын: Владимиров Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Владимирова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.01.1867

Жена: Владимирова Ольга Игнатьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.11.1869 ст.

Жена: Владимирова Ольга Давидовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.12.1899 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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