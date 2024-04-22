Владимиров Владимир Емельянович
Место рождения
Дата рождения24.03.1833
Дата смерти28.12.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1833
Бракосочетание
24.01.1855
Рождение ребёнка
20.06.1861
Дочь: Портнова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Владимирова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1862
Сын: Владимиров Николай Владимирович
Мать ребёнка: Владимирова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1865
Сын: Владимиров Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Владимирова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
27.01.1867
Бракосочетание
10.11.1869 ст.
Смерть
28.12.1899 ст.