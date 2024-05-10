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Харитон Козьмич

Место рождения

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Козьма

Мать: не указана

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Давыд Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Дмитрий Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Домна Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1820
Задняя, Островский муниципальный район, Костромская область

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