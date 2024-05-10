Харитон Козьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Давыд Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Дмитрий Харитонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Домна Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1820