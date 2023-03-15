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Dowbor (Grabowska h.Oksza) Janina
Dowbor (Grabowska h.Oksza) Janina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Пол
Женский
Отец
Grabowski h. Oksza Adam
1838 г.р.
Мать
Grabowska (Niemierko - Popławska h. Ślepowron) Franciszka
1858 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Grabowski H. Oksza Adam
Мать:
Grabowska Franciszka
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