Dowbor (Grabowska h.Oksza) Janina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dowbor (Grabowska h.Oksza) Janina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Grabowski H. Oksza Adam

Мать: Grabowska Franciszka

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