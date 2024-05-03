Лубенская (Хуттен-Чапская) Леопольдина-Эльжбета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубенская (Хуттен-Чапская) Леопольдина-Эльжбета

Лубенская (Хуттен-Чапская) Леопольдина-Эльжбета

avatar

Место рождения

Прага

Дата рождения

27.04.1887

Дата смерти

26.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1905

Муж: Лубенский Лев Францевич

Волкевичи, Радунская волость, Лидский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Лубенская Юзефа Янина

Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич

Рождение ребёнка
12.12.1907

Сын: Лубенский Ежи

Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич

Рождение ребёнка
24.07.1909

Сын: Лубенский Францишек

Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич

Рождение ребёнка
06.05.1912

Сын: Лубенский Людвик Мария

Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич

Смерть
26.07.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.