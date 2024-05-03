Лубенская (Хуттен-Чапская) Леопольдина-Эльжбета
Место рождения
Дата рождения27.04.1887
Дата смерти26.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1905
Волкевичи, Радунская волость, Лидский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Лубенская Юзефа Янина
Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич
Рождение ребёнка
12.12.1907
Сын: Лубенский Ежи
Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич
Рождение ребёнка
24.07.1909
Сын: Лубенский Францишек
Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич
Рождение ребёнка
06.05.1912
Отец ребёнка: Лубенский Лев Францевич
Смерть
26.07.1969