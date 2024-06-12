Домащенко (Садова) Валентина Сергеевна 22.02.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домащенко (Садова) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1986

Отец: Садов Сергей Николаевич

Мать: Садова (Алексюк) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домащенко Илья Викторович

Рождение ребёнка
26.06.2010

Сын: Домащенко Данил Ильич

Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович

Рождение ребёнка
12.03.2013

Сын: Домащенко Кирил Ильич

Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.07.2015

Сын: Домащенко Максим Ильич

Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.12.2022

Дочь: Домащенко Ангелина Ильинична

Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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