Домащенко (Садова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.2010
Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович
Рождение ребёнка
12.03.2013
Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович
Рождение ребёнка
09.07.2015
Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович
Рождение ребёнка
16.12.2022
Дочь: Домащенко Ангелина Ильинична
Отец ребёнка: Домащенко Илья Викторович