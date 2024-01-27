Новоятлева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоятлева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Лоскутов Loskutov Василий Павлович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Косолапова Агафья Павловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лоскутов Loskutov Павел Павлович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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