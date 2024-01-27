Новоятлева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Лоскутов Loskutov Василий Павлович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Косолапова Агафья Павловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лоскутов Loskutov Павел Павлович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Павел Федорович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно