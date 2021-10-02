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Викторович Валерий

Место рождения

г. Петропавловск-Камчатский, Россия

Дата рождения

02.01.1947

Дата смерти

02.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1973 г.р.
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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: Сюсюкалов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1973

Сын: Валерьевич Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
21.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
02.10.2021
Таллин, Эстонская ССР

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