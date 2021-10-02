Викторович Валерий
Место рожденияг. Петропавловск-Камчатский, Россия
Дата рождения02.01.1947
Дата смерти02.10.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: Сюсюкалов Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1973
Сын: Валерьевич Алексей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.10.2021