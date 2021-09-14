Monhsetseg Sodnom — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Monhsetseg Sodnom

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1949

Дата смерти

14.09.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

1974 г.р.
1976 г.р.
1979 г.р.
1981 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1949

Отец: Содном Sodnom

Мать: Пуревсайхан Purevsaihan

Рождение ребёнка
07.07.1974

Дочь: Gantuya Davaa

Отец ребёнка: Davaa

Рождение ребёнка
28.09.1976

Сын: Gantulga Davaa

Отец ребёнка: Davaa

Рождение ребёнка
31.03.1979

Сын: Gantomor Davaa

Отец ребёнка: Davaa

Рождение ребёнка
17.10.1981

Дочь: Gantuul Davaa

Отец ребёнка: Davaa

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Davaa

Смерть
14.09.2021
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