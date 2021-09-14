Monhsetseg Sodnom
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1949
Дата смерти14.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1949
Отец: Содном Sodnom
Мать: Пуревсайхан Purevsaihan
Рождение ребёнка
07.07.1974
Дочь: Gantuya Davaa
Отец ребёнка: Davaa
Рождение ребёнка
28.09.1976
Сын: Gantulga Davaa
Отец ребёнка: Davaa
Рождение ребёнка
31.03.1979
Сын: Gantomor Davaa
Отец ребёнка: Davaa
Рождение ребёнка
17.10.1981
Дочь: Gantuul Davaa
Отец ребёнка: Davaa
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Davaa
Смерть
14.09.2021