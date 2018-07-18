Высотская (Завьялова) Галина Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Завьялова) Галина Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1927

Дата смерти

18.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927

Отец: Завьялов Никандр Илларионович

Мать: Завьялова Филицата Алексеевна

Рождение ребёнка
15.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Виктор Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Смерть
18.07.2018
Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
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