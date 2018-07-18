Высотская (Завьялова) Галина Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1927
Дата смерти18.07.2018
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927
Рождение ребёнка
15.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высотский Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.2018