Агафья Антонова 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813

умерла Неизвестно

Супруги
Яков Павлов1812 г.р.
Дети
Афанасий Яковлев1836 г.р.
Иван Яковлев1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Павлов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Павлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Павлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Павлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

126

Смерть
Неизвестно

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