Агафья Антонова
женский, родилась 1813
умерла Неизвестно
Супруги
Яков Павлов1812 г.р.
Дети
Афанасий Яковлев1836 г.р.
Иван Яковлев1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Павлов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Павлов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Павлов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Матвей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Павлов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно