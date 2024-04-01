Рекина Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекина Параскева Андреева

Рекина Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рекина) Матрона Максимова

Отец ребёнка: Рекин Максим Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекин Афанасий Максимов

Отец ребёнка: Рекин Максим Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекин Максим Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Погорелова (Рекин) Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Рекин Максим Алексеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.