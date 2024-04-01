Рекина Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рекина) Матрона Максимова
Отец ребёнка: Рекин Максим Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рекин Максим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Погорелова (Рекин) Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Рекин Максим Алексеев
Смерть
Неизвестно