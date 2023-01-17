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Янковский Николай

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Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

19.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
23.09.2010

Дочь: Янковская София Николаевна

Мать ребёнка: Янковская Татьяна Евгеньевна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янковский Илья Николаевич

Мать ребёнка: Янковская Татьяна Евгеньевна

Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Татьяна Евгеньевна

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