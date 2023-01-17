Янковский Николай
Место рождения
Дата рождения19.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2010
Дочь: Янковская София Николаевна
Мать ребёнка: Янковская Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янковский Илья Николаевич
Мать ребёнка: Янковская Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно