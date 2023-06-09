Янковская (Чибисова) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1977
Отец: Чибисов Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2010
Дочь: Янковская София Николаевна
Отец ребёнка: Янковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янковский Илья Николаевич
Отец ребёнка: Янковский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янковский Николай