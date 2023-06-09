Янковская (Чибисова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская (Чибисова) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

13.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1977

Отец: Чибисов Евгений

Мать: не указана

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
23.09.2010

Дочь: Янковская София Николаевна

Отец ребёнка: Янковский Николай

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янковский Илья Николаевич

Отец ребёнка: Янковский Николай

Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Николай