(Дёмкина) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дёмкина) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмкин Андрей

Отец ребёнка: Дёмкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Дёмкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмкин Константин

Отец ребёнка: Дёмкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмкин Иван

Отец ребёнка: Дёмкин Алексей

Смерть
Неизвестно
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