(Дёмкина) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмкин Андрей
Отец ребёнка: Дёмкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Дёмкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмкин Константин
Отец ребёнка: Дёмкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмкин Иван
Отец ребёнка: Дёмкин Алексей
Смерть
Неизвестно