Дёмкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмкин Андрей
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмкин Константин
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмкин Иван
Мать ребёнка: Домна
Смерть
Неизвестно