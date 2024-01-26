Кондрашин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кондрашина) Аксинья
Смерть
1910
Причина смерти: Medical | Умер от холеры
Рождение ребёнка
12.05.1937