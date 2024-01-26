Кондрашин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кондрашина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кондрашина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кондрашина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кондрашина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кондрашина) Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кондрашина) Аксинья

Смерть
1910
Причина смерти: Medical | Умер от холеры
Рождение ребёнка
12.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кондрашина) Аксинья

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