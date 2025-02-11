Григорий До 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1764, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Осип Григорьев1782 г.р.
Михайло Григорьев1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Осип Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1804

Сын: Михайло Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филипп Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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