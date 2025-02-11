Григорий
мужской, родился До 1764, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Осип Григорьев1782 г.р.
Михайло Григорьев1804 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Осип Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Михайло Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филипп Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно