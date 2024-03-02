(Синельник) Соломония Иосифовна
Место рождения
Дата рождения26.07.1879 ст.
Дата смерти02.08.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1879 ст.
Крещение
27.07.1879 ст.
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Афанасий Елисеев Кисель и Васса Исидоровна Шишова.
Смерть
02.08.1880 ст.
Причина смерти: припадок.
Похороны
04.08.1880 ст.
Похоронена на общем кладбище села Очкино.