(Синельник) Соломония Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Синельник) Соломония Иосифовна

(Синельник) Соломония Иосифовна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

26.07.1879 ст.

Дата смерти

02.08.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1879 ст.

Отец: Синельник Иосиф Сидорович

Мать: Синельник Евфросиния Антоновна

Очкино, Сумська область
Крещение
27.07.1879 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Афанасий Елисеев Кисель и Васса Исидоровна Шишова.
Смерть
02.08.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: припадок.
Похороны
04.08.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище села Очкино.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.