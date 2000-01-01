Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Матрона Павлова
Матрона Павлова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Павел Васильев
1746 г.р.
Мать
Аксинья Петрова
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Павел Васильев
Мать:
Аксинья Петрова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия