Иосиф Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Иван Андреев
ИВ-1739 Иосиф 1=1738 ИВ-1740 Иосиф 3=1737 ИВ-1742 Иосиф 5=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иосип 7=1737 ИВ-1745 Иосиф 8=1737 ИВ-1746 Иосиф 8=1738 ИВ-1747 Иосиф 9=1738 ИВ-1748 Иосиф 9=1739 ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно