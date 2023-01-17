Иосиф Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Иван Андреев

Мать: Первая Жена Анна Александрова

ИВ-1739 Иосиф 1=1738 ИВ-1740 Иосиф 3=1737 ИВ-1742 Иосиф 5=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иосип 7=1737 ИВ-1745 Иосиф 8=1737 ИВ-1746 Иосиф 8=1738 ИВ-1747 Иосиф 9=1738 ИВ-1748 Иосиф 9=1739 ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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