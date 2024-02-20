Федорченко Илларион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорченко Илларион Васильевич

Федорченко Илларион Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Федорченко Василий Стефанович

Мать: Федорченко 2-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Антонина Илларионовна

Мать ребёнка: Федорченко Анна Тихоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1914

Дочь: Елизавета Илларионовна

Мать ребёнка: Федорченко Анна Тихоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close