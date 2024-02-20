Федорченко Анна Тихоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Антонина Илларионовна
Отец ребёнка: Федорченко Илларион Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1914
Дочь: Елизавета Илларионовна
Отец ребёнка: Федорченко Илларион Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно