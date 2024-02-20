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Федорченко Анна Тихоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Антонина Илларионовна

Отец ребёнка: Федорченко Илларион Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1914

Дочь: Елизавета Илларионовна

Отец ребёнка: Федорченко Илларион Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Илларион Васильевич

Смерть
Неизвестно
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