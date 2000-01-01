Блинова (Долгих) Христина Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Долгих) Христина Прокопьева

Блинова (Долгих) Христина Прокопьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1774 ст.

Муж: Блинов Захар Павлович

ГАКО МК Нолинск 1774г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 25 из деревни Холутцкой отец Прокопий Долгих оба первым браком
Рождение ребёнка
1777

Сын: Блинов Климентий Захарович

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фефрония Захаровна

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евфимия Захаровна

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Смерть
После 1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close