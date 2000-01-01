Блинова (Долгих) Христина Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1774 ст.
ГАКО МК Нолинск 1774г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 25 из деревни Холутцкой отец Прокопий Долгих оба первым браком
Рождение ребёнка
1777
Сын: Блинов Климентий Захарович
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фефрония Захаровна
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евфимия Захаровна
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Смерть
После 1791