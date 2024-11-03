Шикуц Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шикуц Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикуц Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикуц Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шикуц) Параскева (Прасковья) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикуц Леонтий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Бородина (Шикуц) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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