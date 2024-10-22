(Ширшова) Клавдия Евтихиева
Место рождения
Дата рождения07.12.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1915 ст.
Деревни Нерратовки крестьянин Евтихий Иванов Ширшов и законная жена его Дария Андреева,оба православные
Крещение
07.12.1915 ст.
Восприемники: деревни Нератовки состоящий на военной службе Филимон Андреев Кондратьев и той же деревни крестьянская девица Вера Александрова Кондратьева и деревни Самарцевой крестьянская жена Анна Ам... Показать все
Смерть
Неизвестно