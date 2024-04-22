Рубина (Гребенщикова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубина (Гребенщикова) Анна Владимировна

Место рождения

Большое Каменное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

17.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1992

Отец: не указан

Мать: Гребенщикова Наталья Николаевна

Большое Каменное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
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