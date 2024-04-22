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Рубина (Гребенщикова) Анна Владимировна
Рубина (Гребенщикова) Анна Владимировна
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Древо
Место рождения
Большое Каменное
, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Дата рождения
17.09.1992
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гребенщикова (Шадрина) Наталья Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1992
Отец: не указан
Мать:
Гребенщикова Наталья Николаевна
Большое Каменное
, Петуховский муниципальный район, Курганская область
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