Щапова -- Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапова -- Степанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1897

Дочь: Щапова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Щапов Григорий Тарасович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1902

Сын: Щапов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Щапов Григорий Тарасович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
12.12.1903

Дочь: Щапова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Щапов Григорий Тарасович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щапов Григорий Тарасович

Смерть
Неизвестно
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