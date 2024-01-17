Щапова -- Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1897
Дочь: Щапова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Щапов Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
22.03.1902
Сын: Щапов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Щапов Григорий Тарасович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
12.12.1903
Дочь: Щапова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Щапов Григорий Тарасович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно