Черноглазова (Косташева) Елена Захаровна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноглазова (Косташева) Елена Захаровна

Место рождения

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.01.1883 ст.

Муж: Черноглазов (Архипов) Петр Константинович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.09.1885 ст.

Дочь: Черноглазова София Петровна

Отец ребёнка: Черноглазов (Архипов) Петр Константинович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.

Дочь: Черноглазова Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Черноглазов (Архипов) Петр Константинович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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