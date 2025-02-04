Черноглазова (Косташева) Елена Захаровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1885 ст.
Дочь: Черноглазова София Петровна
Отец ребёнка: Черноглазов (Архипов) Петр Константинович
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.
Дочь: Черноглазова Пелагия Петровна
Отец ребёнка: Черноглазов (Архипов) Петр Константинович
Смерть
Неизвестно