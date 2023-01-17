Краева (Полякова) Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Полякова) Екатерина Степанова

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Место рождения

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1875

Отец: Поляков Степан Яковлев

Мать: Евфросинья Иванова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1897

Сын: Краев Василий Андрианов

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1900

Дочь: Бармина Анна Андриановна

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1902

Дочь: Матрона Андриановна

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.08.1904

Сын: Краев (краюшкин) Андриан Андрианович

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1906

Сын: Краев Николай Андрианович

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1909

Сын: Краев Василий (II)

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1911

Дочь: Елена Андриановна

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1913

Дочь: Клавдия Андриановна

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1916

Сын: Краев Петр Андрианович

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1917

Сын: Краев Сергей Андрианович

Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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