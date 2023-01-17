Краева (Полякова) Екатерина Степанова
Место рождения
Дата рождения13.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1875
Отец: Поляков Степан Яковлев
Мать: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
22.01.1897
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: Бармина Анна Андриановна
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
26.12.1902
Дочь: Матрона Андриановна
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.08.1904
Сын: Краев (краюшкин) Андриан Андрианович
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.12.1906
Сын: Краев Николай Андрианович
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.07.1909
Сын: Краев Василий (II)
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
21.05.1911
Дочь: Елена Андриановна
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
24.12.1913
Дочь: Клавдия Андриановна
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
09.06.1916
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.04.1917
Отец ребёнка: Краев Андриан Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно