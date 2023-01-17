Поляков Степан Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1875
Дочь: Краева Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Поляков Василий Степанович
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Писанова Дарья Степановна
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Граблева Александра Степанова
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Смерть
Неизвестно