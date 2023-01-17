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Поляков Степан Яковлев

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Место рождения

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1875

Дочь: Краева Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Поляков Василий Степанович

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Писанова Дарья Степановна

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Граблева Александра Степанова

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Михаил Степанов

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Иван Степанов

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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