Куранова Зиновия Степановна
Место рождения
Дата рождения05.10.1895 ст.
Дата смерти14.08.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1895 ст.
Восприемники: мещане Сергей Семенович Анохин и Екатерина Никитична Чирикова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 66 номер 117
Смерть
14.08.1896 ст.
Умерла от малокровия в возрасте 10 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 22 номер 40