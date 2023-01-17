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Куранова Зиновия Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.10.1895 ст.

Дата смерти

14.08.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1895 ст.

Отец: Куранов Степан Васильевич

Мать: Куранова Матрена Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Сергей Семенович Анохин и Екатерина Никитична Чирикова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 66 номер 117
Смерть
14.08.1896 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от малокровия в возрасте 10 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 22 номер 40
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