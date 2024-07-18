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Данил Иванов

Место рождения

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мой Иван Матвеев

Мать: Моя Варвара Ильина

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Данил 10 ИВ-1800 Данил 18 Восприемник!!! МК-1802 24.01.1802 Деревни Маркова у крестьянина Поликарпа Осипова жена Акилина Иванова родила сына Иоанна которой крещен 26 числа Восприемником был ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1808

Дочь: Анисья Данилова

Мать ребёнка: Домна Фёдорова

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаилом Матфиевым, ... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Евфимий Данилов

Мать ребёнка: Домна Фёдорова

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1823 Кто именно померли 10.08.1823 Казенной Сукроменской волости деревни Малкирова крестьянина Даниила Иванова сын Яфим, и оной умерший погребен вышеозначенным священником и причетником Лета 1 Како... Показать все
Смерть
Неизвестно

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