Данил Иванов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Мой Иван Матвеев
Мать: Моя Варвара Ильина
ИВ-1790 Данил 10 ИВ-1800 Данил 18 Восприемник!!! МК-1802 24.01.1802 Деревни Маркова у крестьянина Поликарпа Осипова жена Акилина Иванова родила сына Иоанна которой крещен 26 числа Восприемником был ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1808
Дочь: Анисья Данилова
Мать ребёнка: Домна Фёдорова
МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаилом Матфиевым, ... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Евфимий Данилов
Мать ребёнка: Домна Фёдорова
МК-1823 Кто именно померли 10.08.1823 Казенной Сукроменской волости деревни Малкирова крестьянина Даниила Иванова сын Яфим, и оной умерший погребен вышеозначенным священником и причетником Лета 1 Како... Показать все
Смерть
Неизвестно