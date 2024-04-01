Коробейников Иван Малол. Д.Кривоозерной 2 Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Иван Малол. Д.Кривоозерной 2 Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Между 1795 и 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Коробейников Семен Отст. Д. Кривооозерной Михайлов

Мать: Коробейникова Марфа Иванова

Бракосочетание
11.01.1771

Жена: Коробейникова Ирина Исаева

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
племянница отставного капрала д. Кривоозерной Семена Савельева Русакова
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Коробейникова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Коробейников Иван Иванов

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева

Рождение ребёнка
12.01.1778

Дочь: (Коробейникова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
племянница отцу, Ирина Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1779

Дочь: (Коробейникова) Матрона Иванова

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
малолетская дочь
Рождение ребёнка
04.12.1780

Дочь: (Коробейникова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
малолетская дочь
Рождение ребёнка
09.09.1784

Сын: Коробейников Михаил Иванов

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Коробейникова) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева

Смерть
Между 1795 и 1801

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