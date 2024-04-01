Коробейников Иван Малол. Д.Кривоозерной 2 Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиМежду 1795 и 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Бракосочетание
11.01.1771
племянница отставного капрала д. Кривоозерной Семена Савельева Русакова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Коробейникова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева
Рождение ребёнка
12.01.1778
Дочь: (Коробейникова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева
племянница отцу, Ирина Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1779
Дочь: (Коробейникова) Матрона Иванова
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева
малолетская дочь
Рождение ребёнка
04.12.1780
Дочь: (Коробейникова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева
малолетская дочь
Рождение ребёнка
09.09.1784
Сын: Коробейников Михаил Иванов
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Коробейникова) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Исаева
Смерть
Между 1795 и 1801